Filhote de araçari, espécie de tucano, é resgatado em residencial de Ananindeua

Um filhote de araçari, da família dos tucanos, foi resgatado em uma área residencial de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) na manhã de terça-feira (16). O pássaro foi encaminhado para atendimento na sede do BPA e, após avaliação veterinária, será devolvido ao seu habitat natural.

A moradora Raquel Gaiado, que vive há anos no residencial, informou que essa não é a primeira vez que um animal silvestre aparece no local. Ele explicou que os moradores tomam cuidado ao localizar pássaros nas áreas comuns do condomínio. “Devido à localização ser uma área bem arborizada, tem sítios por perto que abrigam outras aves, macaquinhos, e, vez ou outra, esses animais silvestres aparecem por aqui. Sempre que ocorre, a gente já aciona o Batalhão especializado em resgate de animais em situação de vulnerabilidade por meio do 190”, detalhou.

Cuidados

O primeiro-tenente do BPA, Fagner Batista, destacou a importância do acionamento imediato às autoridades para garantir a segurança tanto do animal quanto da população. “É fundamental que a população não tente manipular ou capturar o animal por conta própria. Muitas espécies, mesmo filhotes, podem se machucar facilmente ou transmitir doenças se não houver o manejo correto. Por isso, ao avistar um animal silvestre em situação de risco, a orientação é ligar para o 190, para que o resgate seja feito de forma segura e responsável”, orientou.

A médica-veterinária especialista em animais silvestres, Amanda Amorim, reforça a necessidade do contato com instituições competentes, nesses casos. “Animais silvestres exigem cuidados específicos e qualquer intervenção inadequada pode causar estresse, ferimentos ou até a morte. Além disso, alguns podem carregar zoonoses, colocando em risco a saúde humana. O ideal é não oferecer alimentos, não tentar pegar o animal e, imediatamente, acionar o órgão ambiental responsável, como o BPA, para que ele seja encaminhado para centro de reabilitação, onde há manejo correto, com profissionais que conhecem o comportamento natural do animal, a fim de mantê-lo e prepará-lo para retornar ao seu habitat natural. A ideia é sempre reintegrar o animal à vida livre, à qual ele realmente pertence", destacou.

Resgates

De janeiro a junho deste ano, o Comando de Policiamento Ambiental registrou 1.814 animais resgatados, além de 411 encaminhamentos para órgãos ambientais parceiros e centros de reabilitação. No mesmo período, foram 963 resgates de animais em situação de ilegalidade, 718 solturas na natureza e 114 entregas voluntárias realizadas pela população.

O titular do Comando de Policiamento Ambiental, coronel Orlandino Lima, ressaltou que os números refletem o comprometimento do BPA na preservação da fauna e o reconhecimento da corporação pela sociedade. “O Batalhão de Polícia Ambiental é referência no resgate e proteção da vida silvestre no Pará. Esse trabalho não só garante a preservação das espécies, como também fortalece a consciência ambiental da população”, afirmou.

Ele reforçou ainda que as ações integram as políticas desenvolvidas pelo governo do Estado e pela Polícia Militar, que seguem atuando para proteger os animais e os recursos naturais da região.