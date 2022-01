Feto humano é encontrado dentro de pote de vidro em Parauapebas

Um feto humano foi encontrado por um gari dentro de um pote de vidro na manhã desta quinta-feira (13), em Parauapebas, no sudeste paraense. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 23º Batalhão, que foram acionados por volta das 9h35. A cena incomum ocorreu na na avenida F, no bairro Beira Rio II e chamou atenção de populares e também das autoridades policiais, já que o feto do sexo masculino estava em estágio avançado de desenvolvimento.

Segundo a ocorrência policial, o achado macabro foi feito por Jarbson Soares Lima, funcionário de limpeza pública que acionou a PM. A guarnição seguiu ao local e confirmou a ocorrência. A área foi isolada até a chegada de equipes da Polícia Científica do Pará (PCP). O feto estava submerso em um líquido que passará por perícia criminal.

Todo o material foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deverá conduzir as investigações sobre o caso para indicar o responsável por descartar o feto e responsabilizar os envolvidos.