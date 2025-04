Fazendeiro condenado por chacina de trabalhadores rurais no PA é preso em SP

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (24) um fazendeiro condenado a 105 anos de prisão pela execução de cinco trabalhadores rurais na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu há 40 anos, em 1985, e ficou conhecido pela brutalidade com que foi cometido.

Condenado em 2015 pela Justiça do Pará, Marlon Pidde foi capturado em São Paulo (SP), após uma operação da PF com base em investigações que contaram com o apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em fevereiro deste ano. Ele foi levado para a superintendência da Polícia Federal em São Paulo e ficará à disposição da Justiça paraense para o cumprimento da pena.

Segundo a sentença do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Pidde, ao lado de Lourival Santos da Rocha e José Gomes de Souza, também condenados a mais de 100 anos de prisão, contratou pistoleiros para assassinar os cinco agricultores que ocupavam a Fazenda Princesa, de sua propriedade.

As vítimas foram amarradas, torturadas e queimadas ainda vivas. Os corpos foram jogados em um rio próximo, com pedras amarradas a eles para impedir a flutuação. A chacina chocou o país à época e se tornou um dos casos emblemáticos da violência no campo na região amazônica.