Fazendeiro colecionador de armas é preso por transportar fuzil e pistola irregularmente em Redenção

Um fazendeiro foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (19) por transportar duas armas de fogo em desacordo com a legislação vigente. O homem, que possuía registro de Colecionador, Atirador Desportivo, Caçador (CAC), foi detido durante uma barricada na cidade de Redenção, no sudeste do Pará. O suspeito não teve a identidade divulgada pelas autoridades.

De acordo com a PF, as armas que o fazendeiro levava se tratam de uma carabina fuzil da marca Taurus e uma pistola 9mm, que estava municiada. A legislação atual não permite mais o “porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais”. Por conta disso, o homem foi preso.

Com o suspeito, a polícia apreendeu 8 munições 9mm em dois carregadores; 125 munições da carabina fuzil, calibre 5.56; e o aparelho celular do dono das armas.

O CAC foi autuado em flagrante por porte ilegal, mas pagou fiança e responderá o processo em liberdade.