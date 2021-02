Familiares identificam corpo encontrado nas águas de igarapé

Um corpo em adiantado estado de decomposição foi encontrado na tarde do último domingo (14) boiando nas águas do Igarapé Ilha do Coco, conhecido como “Sebozinho”, no município de Parauapebas. A única informação que se tinha até então é que se tratava de um homem. Removido ao Instituto Médico Legal, o corpo foi reconhecido na manhã desta segunda-feira (15) por familiares da vítima. Trata-se de Manoel Lucas Bragança dos Reis, 38 anos, natural de Gurupá.

Morador do bairro Tropical, ele foi visto pela última vez na quinta-feira (11), quando saiu de casa. A identificação só foi possível por meio de fotos mostradas a parentes pela polícia. Manoel foi reconhecido pelo cordão que usava e pela tatuagem nas costas com a palavra “Flamengo”.

Segundo uma irmã da vítima, ele atuava como eletricista, mas o vício do álcool o fez perder o emprego recentemente. Separado da esposa, Manoel costumava passar dias seguidos fora de casa. Mesmo diante dos alertas de familiares, dizia que não precisavam se preocupar porque "conhecia Parauapebas como a palma de sua mão"

Investigadores da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas abriram inquérito para apurar as causas da morte, que pode ter as primeiras pistas reveladas pela necropsia realizada no final da tarde de hoje.