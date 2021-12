Familiares de idosa atropelada por guarda municipal fazem protesto em Icoaraci

Familiares da senhora Rosa Maria Mendonça, de 60 anos, que morreu atropelada há uma semana, fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (24). Eles bloquearam a estrada do Maracacuera, no distrito de Icoaraci, em Belém, para pedir Justiça. O atropelamento, no dia 17 deste mês, ocorreu na rua Maracacuera em frente ao residencial Viver Maricá.

Para descartar o lixo, os moradores têm que atravessar a via. E, segundo seus familiares, a senhora Rosa Maria foi atropelada quando ia deixar o lixo em um contêiner da prefeitura instalado no local. Moradores disseram que a travessia feita para depositar os resíduos sólidos naquele local é arriscada. O acusado é um guarda municipal, que já foi ouvido pela Polícia. O caso está sendo apurado pela Seccional de Icoaraci. Em nota enviada ao G1 Pará, a Guarda Municipal de Belém informou que o guarda municipal não estava de serviço, e, sim, em dia de folga. E que a corporação prestou todo apoio à vítima.