Família transporta corpo de filho ao IML em canoa por conta de ponte quebrada no sudeste paraense

Uma família precisou transportar o corpo do filho morto ao Instituto Médico Legal (IML) em uma canoa, após a única ponte que liga a comunidade Califórnia ao centro da cidade de Itupiranga quebrar há cerca de um ano. O triste registro foi feito por um morador da localidade, nesta terça-feira (24). No vídeo, o pai aparece com o filho morto no colo, enquanto uma pequena canoa, que também leva a mãe, percorrer o rio que cerca a área.

A cena revoltou a população do local, distante 72 quilômetros de Itupiranga. Segundo os moradores, o trecho que ligava a comunidade está quebrado há muitos meses. Desde então, nada foi feito pela Prefeitura do município para que o problema fosse resolvido. Por conta disso, a única maneira dos moradores chegarem ao centro da cidade é por meio de travessias em embarcações.

O corpo da criança de apenas três anos foi encaminhado até o IML em Marabá e liberado ainda na quarta-feira (25) para família. A causa da morte ainda é desconhecida.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Itupiranga e aguarda posicionamento.