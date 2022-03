Família denuncia homem por estupro de adolescente de 13 anos, em Tucuruí

Um homem foi preso na última segunda-feira (14), em Tucuruí, sudeste do estado, acusado de estupro de vulnerável. Ele era vizinho da família que hospedava a vítima, uma adolescente de 13 anos, que passava férias escolares no município. As informações são do site Zé Dudu.

Ao tomarem conhecimento da violência sexual, os familiares da adolescente levaram o caso para o Conselho Tutelar e fizeram boletim de ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

A Deaca representou contra o suspeito, que teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, em Tucuruí, e foi levado à presença da autoridade policial. De acordo com as investigações, o acusado teria atraído a garota para dentro da residência dele e cometido o crime.

Ele também teria ameaçado a menina de morte, caso ela contasse que havia sido estuprada. A Polícia Civil informou que o suspeito foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e transferido para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.