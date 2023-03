Falso mototáxi é preso pela PM dando carona para homem procurado pela Justiça em Castanhal

Ronivan de Oliveira foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (10) no conjunto Rouxinol, em Castanhal, nordeste paraense, dando carona para um homem procurado por envolvimento na morte de um guarda municipal. Segundo a polícia, a suspeita é de que Ronivan estava disfarçado de mototaxista tentando se locomover pela cidade junto com Walber, o homem que tem mandado de prisão em aberto pelo homicídio do agente de segurança.

De acordo com o relato de ocorrência da PM, uma equipe fazia rondas pelo conjunto Rouxinol quando avistaram um mototaxista em uma moto amarela, levando um passageiro de capacete. O piloto era Ronivan, enquanto Walber estava na garupa.

Assim que os policiais se aproximaram, Walber pulou do veículo e fugiu. Isso aconteceu por volta de 14h20. A polícia acredita que o suspeito estaria armado.

Apesar da fuga de Walber, os militares decidiram checar a placa da moto e perceberam que os dados não batiam com os dígitos do chassi. Por conta disso, os PMs constataram que Ronivan não era um mototaxista e que supostamente seria um disfarce.

O automóvel e Ronivan foram levados para a delegacia da cidade. Walber segue foragido.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a morte do guarda municipal e aguarda retorno.