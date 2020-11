Falsa oftalmologista é flagrada e conduzida à delegacia em Santarém, no Pará

Uma mulher foi conduzida à Seccional Urbana de Polícia Civil em Santarém por exercício ilegal da medicina no município do oeste paraense. Os equipamentos usados pela acusada para atuar como oftalmologista também foram apreendidos durante a operação policial, que contou com a participação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. As autoridades tiveram conhecimento das práticas ilegais por meio das redes sociais.

A ação ocorreu no último sábado (7), no momento em que a mulher realizava alguns atendimentos de forma irregular e sem licença médica. Natural de Manaus, ela conduzia consultas oftalmológicas em salas de aula de uma escola sem a estrutura necessária para os procedimentos. Além disso, a mulher receitava também óculos de grau, que eram vendidos por uma ótica parceira no centro da cidade, configurando também a prática ilegal de venda casada.

A mulher foi apresentada na Delegacia e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. A acusada foi liberada, mas vai responder pelo crime de exercício ilegal da medicina.