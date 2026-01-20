Capa Jornal Amazônia
Faccionado morre após confronto com a polícia durante perseguição em Ananindeua

O caso foi registrado nas proximidades da Praça Tancredo Neves

O Liberal
fonte

Faccionado morre após confronto com a polícia durante perseguição em Ananindeua. (Reprodução/ redes sociais)

Uma ocorrência policial terminou com a morte de um homem na noite desta segunda-feira (19), no conjunto Cidade Nova 4, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O caso foi registrado nas proximidades da Praça Tancredo Neves.

As circunstâncias exatas da ocorrência ainda não foram oficialmente esclarecidas. Informações preliminares apontam que a ação teve início após uma perseguição policial a um veículo modelo HB20. Durante a abordagem, o motorista, que seria integrante de uma facção criminosa, teria efetuado disparos contra os policiais, que reagiram à agressão. O suspeito foi atingido e morreu no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que policiais retiram o corpo do homem de dentro do automóvel e o colocam em uma viatura. Em uma das gravações, é possível observar que parte do corpo acaba caindo no chão durante a ação.

Segundo os primeiros levantamentos da polícia, o homem exercia uma posição de liderança em uma facção criminosa com atuação no estado do Pará. Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do suspeito nem outros detalhes sobre a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

