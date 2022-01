​Exclusivo: OAB-PA vai suspender inscrição de advogado que matou a própria mãe

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, Eduardo Imbiriba, informou, na noite desta quarta-feira (19), que vai decretar a ‘suspensão preventiva’ do advogado Leonardo Felipe Giuni Bahia, que matou a própria mãe a facadas, na última terça-feira (18), no bairro de Batista Campos, em Belém. A medida consiste em tornar sem efeito, por 90 dias, a inscrição do profissional envolvido em casos considerados graves, como o matricídio e a tentativa de homicídio em questão.

Além da suspensão preventiva, ainda de acordo com o presidente Eduardo Imbiriba, será instaurado um processo ético-disciplinar contra Leonardo. “A questão de uma futura punição administrativa pra ele vai depender de todo um rito que a gente tem que seguir aqui. É uma situação que pode até, no futuro, ensejar numa exclusão. Mas ainda é muito cedo pra falar”, explicou o presidente.

​O caso

Leonardo Felipe Giugni Bahia foi preso em flagrante no início da manhã desta terça-feira (18), após esfaquear e matar a própria mãe, Arlene Giugni da Silva, dentro do apartamento onde a família morava, no bairro de Batista Campos, em Belém. O acusado foi apresentado na Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil, em São Brás, após ter ligado para a polícia e se entregado. Entre as linhas de investigação, a principal hipótese é a de que o advogado tenha tido um surto psicótico.

O caso aconteceu durante a madrugada, no edifício Villa Dei Fiori, na rua dos Mundurucus, próximo à Praça Batista Campos. O advogado havia saído de casa e ido a um hospital após ter uma alergia. Depois de ser medicado, ele retornou para a residência. Por volta das 2h30, Leonardo começou a discutir com a mãe, a matando em seguida.​​