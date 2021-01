Corpo de ex-preso ameaçado de morte é encontrado com marcas de tiros

Fabiano Cabral de Sousa, de 34 anos, trabalhava em lavouras de abacaxi em Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará, e foi encontrado morto por moradores na manhã desta segunda-feira (18) às margens de uma estrada que dá acesso à localidade conhecida como Grota do Coco, na zona rural do município.

De acordo com a Polícia, a família de Fabiano Sousa informou que ele já havia sido preso nas cidades de Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia, no sul do estado, e vinha dizendo a familiares que estava sendo ameaçado de morte. A polícia, no entanto, não deu maiores informações sobre as circunstâncias e os motivos de tais ameaças.

Não foi informado, também, o motivo das prisões da vítima nas cidades do sul do Pará. Familiares disseram, porém, que Fabiano trabalhava regularmente nos plantios de abacaxi, principal cultura de exportação do município de Floresta do Araguaia.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer o autor ou autores do assassinato e a motivação do crime, até então ninguém foi preso.