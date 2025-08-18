Ex-namorado é preso após matar jovem paraense a tiros no Mato Grosso

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (18), José Alves dos Santos, de 31 anos, suspeito de assassinar a ex-namorada Jacira Gonçalves, de 24 anos, natural de Belém, em um pesqueiro no município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá (MT). O crime ocorreu na tarde de domingo (17).

De acordo com as investigações, Jacira estava em companhia de amigos quando José chegou ao local carregando uma caixa, dizendo que tinha um presente para ela. A jovem se recusou a acompanhá-lo, por conta de uma medida protetiva que havia contra o ex-namorado. Em seguida, ele foi até Jacira e retirou de dentro da caixa uma arma de fogo, efetuando pelo menos seis disparos, que atingiram a cabeça e o rosto da vítima. Jacira morreu no local.

O suspeito foi preso quando tentava fugir por uma estrada rural, nas proximidades de Paranatinga, a 411 km da capital mato-grossense.

Histórico de violência

Segundo familiares, Jacira havia se mudado para o Mato Grosso em outubro do ano passado e trabalhava como caixa em uma farmácia. Em abril deste ano, conheceu José e eles começaram a namorar. Um mês depois, em maio, ela decidiu terminar o relacionamento, mas o homem não aceitou o fim da relação.

“Ele sempre a ameaçou de morte e tentou agredi-la”, contou a prima da vítima, Rozy Gomes, 32 anos. Após registrar um boletim de ocorrência, Jacira conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra ele. A família só tomou conhecimento dessa situação após o crime, quando recebeu informações da polícia local.

Traslado para Belém

A mãe da vítima, Jacira Gonçalves da Silva, viajou ao Mato Grosso para acompanhar os trâmites de liberação do corpo. Enquanto isso, parentes organizam uma campanha para arrecadar recursos a fim de custear o traslado para Belém, onde Jacira será sepultada.

As doações podem ser feitas via PIX para a chave 933.414.582-04 (Bradesco), em nome de Shirlene do Socorro da Silva Alcântara, prima da vítima.