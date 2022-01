Ex-agente penitenciário morre após ataque a tiros na Condor, em Belém

Um ex-agente penitenciário morreu após ser alvo de um ataque a tiros na tarde desta quarta-feira (5), no bairro da Condor, em Belém. Davi Espíndola, de 42 anos, foi atingido por dois tiros na porta de casa, disparados por um homem em uma motocicleta. Ele tentou fugir ao longo da travessa Apinagés, mas foi ferido com pelo menos mais três tiros. A vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime ocorreu em frente a uma casa de shows, em um horário de grande circulação de pessoas. Segundo um familiar, que preferiu não se identificar, o algoz chamou por Davi na frente da casa dele. "Um homem chegou aqui de moto e bateu na casa dele. A esposa atendeu e ele pediu pra chamar por ele. Quando ela perguntou o nome, ele disse que se chamava Roberto. Foi só o Davi abrir o cadeado que ele foi atingido com dois tiros. Ele tentou correr, mas levou mais tiros e caiu", detalha.

Populares afirmam que um veículo Ônix de cor prata estava dando apoio à ação criminosa, já que o automóvel teria sido visto vários dias circulando nas redondezas. As investigações devem ser conduzidas pela Polícia Civil. A ocorrência foi atendida por militares do 20ª do Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Ainda segundo o familiar, foi um sobrinho de Davi, que é sargento da Polícia Militar, que o socorreu. "Um sobrinho dele estava chegando em casa de casa, quando ouviu os tiros. Ele se aproximou e viu o que tinha acontecido, colocou ele no carro e levou para o hospital", detalhou.

Os familiares da vítima acreditam que o crime tenha relação com a profissão de Davi e também com o fato de vários integrantes da família fazerem parte tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil.