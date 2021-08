Ex-agente do Detran é julgado pela morte de jovem de 18 anos durante perseguição em Belém

Diego Miguel Silva de Souza, ex-agente do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) sentou no banco do réus na manhã desta quarta-feira, 25, acusado pela morte do jovem Cleber Cley Pinto Marques Fonseca Filho, 18 anos, atropelado na madrugada de 05 de fevereiro de 2010. A colisão foi por volta de 01h50, na travessa 09 de Janeiro, próximo do cruzamento com a Rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal.

Segundo o que foi apurado à época da morte do rapaz, Diego e um outro agente perseguiram Cleber, que pilotava uma motocicleta marca Honda. A vítima tentou escapar de uma "blitz", como são chamadas as fiscalizações de trânsito em pontos estratégicos da cidade, e tentou fugir por que estava sem o capacete. Ainda segundo a denúncia, os então agentes colidiram propositadamente na motocicleta do rapaz, causando a queda da vítima e, posteriormente a morte do jovem em razão dos ferimentos sofridos com a colisão.

Mais de dez anos após o caso, o julgamento é presidido pela juíza Angela Alice Alves Tuma, que começou ouvindo uma testemunha, um vigilante noturno que viu parte da perseguição que culminou na morte do motociclista Cleber, Ele confirmou que a viatura do Detran bateu propositadamente na motocicleta da vítima durante a perseguição, e o condutor da moto "voou" no momento da colisão.

Diego é acusado de homicídio qualificado, já que foi considerado que a morte do jovem foi por motivo fútil. Um outro ex-agente envolvido no mesmo caso deve ser julgado ainda nesta semana, pois, segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o júri dos dois acusados foi desmembrado para evitar aglomeração, diante do elevado número de testemunhas arroladas e advogados habilitados.