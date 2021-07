Evangélico é executado com seis tiros na porta de casa, em Marabá

Na noite da última segunda-feira (5), Tiago Ribeiro de Oliveira, de 32 anos, foi assassinado com, pelo menos seis tiros, sendo um na cabeça, quando chegava na residência onde morava, localizada na travessa Alves Maciel, bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações, a vítima teria acabado de chegar do trabalho, quando foi abordado e recebeu os disparos.

Não há indícios sobre as possíveis causas do homicídio e, até o momento, ninguém foi preso. Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada e esteve no local do crime, populares não quiseram falar sobre a dinâmica do crime contra Tiago. O corpo dele foi removido por homens do Instituto Médico Legal (IML).

A morte do rapaz comoveu quem o conhecia. Segundo informações, a vítima costumava frequentar a igreja evangélica e não tinha desentendimentos com ninguém.

A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana também foi acionada e esteve no local, para apurar os detalhes que devem auxiliar nas investigações. Imagens de câmeras de segurança da área devem ser analisadas e podem ajudar na identificação dos suspeitos.