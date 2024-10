Estudante mata três colegas a tiros em escola na Bahia

Um estudante matou três colegas a tiros na tarde desta sexta-feira (18) em Heliópolis, na Bahia. O caso ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro I, no norte do estado. As vítimas, duas meninas e um menino, tinham 15 anos.

De acordo com testemunhas, o aluno entrou no local com um revólver calibre 38. As Polícias Militar, Civil e Técnica foram direcionadas para a escola para preservar o local e remover os corpos das vítimas.

No X, o governador Jerônimo Rodrigues postou sobre o ocorrido e lamentou a morte dos adolescentes. “Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes. Determinei à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato”, escreveu.