Estrutura de galeria de grãos desaba e deixa cinco feridos em Barcarena

Oito pessoas foram resgatadas após parte da estrutura de uma galeria de grãos desabar na Vila do Conde, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, na manhã desta quinta-feira (6). O acidente ocorreu em uma área portuária dentro de uma empresa particular, depois que um barco atingiu um pilar da estrutura que estava em manutenção. Segundo testemunhas, a embarcação se desprendeu durante uma forte ventania e chuva que atingiram a região entre a noite de quarta-feira (5) e madrugada de quinta (6).

A Prefeitura de Barcarena informou que cinco pessoas ficaram levemente feridas, mas apenas quatro foram encaminhadas para atendimento médico. Todas já receberam alta. “O Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde atendeu quatro pessoas feridas no acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (6) na empresa TGPM”, disse a prefeitura. Ainda segundo a gestão municipal, “todas receberam assistência médica imediata, sem registro de casos graves”. A prefeitura também informou que o quadro clínico dos pacientes era estável.

A estrutura que desabou era uma galeria equipada com uma esteira utilizada para transportar grãos do terminal até os navios de exportação sobre a Baía do Capim. Após o acidente, equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram enviadas ao local para avaliar a situação e realizar os procedimentos necessários. “A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e continuará acompanhando o caso”, informou a gestão municipal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) confirmou o resgate de oito vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico. Algumas delas precisaram de mais cuidados e foram levadas ao hospital. “Milita​res do 6° Grupamento Bombeiro Militar de Barcarena ainda atuam no local”, comunicou a corporação no início da tarde desta quinta. A Polícia Civil informou que “o caso está sendo investigado pela delegacia de Barcarena.”

A reportagem entrou em contato com a empresa onde ocorreu o incidente, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.