Estelionatário que aplicava golpe do 'boleto de estorno' é preso em Belém

Um estelionatário que atuava como falso correspondente bancário foi preso em Belém pela Polícia Civil. O golpista oferecia redução no valor de prestações de dívidas de aposentados e pensionistas na capital paraense e contactava as vítimas por meio de ligações e mensagens de aplicativo. As informações foram divulgadas pela PC neste sábado (23).

A prisão foi efetuada, na sexta-feira (22), por policiais civis da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), vinculada a Divisão de Operações Especiais (DIOE), e delegacia do Marco.

Conforme apontaram as investigações da Dioe, a vítima era atraída até o escritório da empresa e, ao apresentar os documentos, a formalização de um contrato de empréstimo com outra instituição financeira era iniciada, sem o conhecimento e anuência da vítima. A pessoa era, então, induzida a repassar o valor depositado para a empresa, por meio de pagamento de boleto chamado de “boleto de estorno”.

As investigações iniciaram depois que uma das vítimas procurou a Polícia Civil e relatou o fato antes de realizar o pagamento do boleto que lhe foi entregue pelo funcionário da empresa, no interior de uma agência bancária, localizada no bairro do Marco.

De posse das informações, os policiais realizaram a abordagem e deram voz de prisão ao criminoso, que é oriundo do Estado do Rio de Janeiro. O acusado está a disposição da Justiça. Outras diligências estão sendo realizadas com o objetivo de identificar outros envolvidos na pratica criminosa.

Dica de Segurança

A Polícia Civil orienta o cidadão a não fornecer dados para terceiros, sobretudo por meio de ligações ou de aplicativos de mensagem. Orienta, ainda, que é necessário verificar com cautela os dados da empresa e dos funcionários, bem como os contratos e documentos que lhe são apresentados.