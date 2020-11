Especialista em arrombamento de cofres e roubo de grandes estabelecimentos é preso

Um homem foi preso durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal na capital paraense após uma consulta aos sistemas policiais indicar um mandado de prisão e aberto contra ele. As informações foram divulgadas pela PRF nesta quinta-feira (12).

Os agentes da PRF abordaram o veículo Fiat, modelo Punto Essence, com placa de Paragominas e receberam uma identidade falsa do condutor, na última quarta-feira (11). Após a descoberta da verdadeira identidade do motorista, foi descoberto o mandado de prisão em aberto, além de passagens pelo sistema penitenciário paraense pelos crimes de uso de documento falso e roubo. Além disso, o homem também é considerado especialista em arrombamentos de cofres e furtos a grandes estabelecimentos comerciais. De acordo com a PRF, também foi descoberto que o acusado planejava um grande assalto a uma loja no Pará neste final de semana.

MARANHÃO

Em 2019, o criminoso foi preso no Maranhão após realizar um furto a uma grande loja de eletrônicos do estado. Na ocasião, ele usou a mesma identidade falsa apresentada aos agentes da PRF durante a abordagem. Inclusive, o condutor responde atualmente com o nome falso no sistema judiciário maranhense. Após a prisão, a comarca responsável pelo caso foi acionada para as providências cabíveis. Ele está à disposição da Justiça.