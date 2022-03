Equipe da Sefa apreende mais de 18 toneladas de queijo muçarela na Transamazônica

Uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, em Marabá, no sudeste do Estado, apreendeu neste domingo (20) um caminhão frigorífico. O veículo havia saído de Marabá com destino a Recife, capital de Pernambuco, transportando 18,126 toneladas de queijo muçarela sem o devido recolhimento de imposto.

A apreensão ocorreu no posto fiscal do KM-09 da rodovia BR-230 (Transamazônica). Ao receber a nota fiscal, o pessoal da fiscalização reparou que não havia o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS), sob a alegação de que havia um regime tributário especial para isso, explicou o coordenador da unidade fazendária de Carajás, Gustavo Bozola.

Foi necessário, então, fazer uma pesquisa no sistema informatizado da Secretaria da Fazenda para apurar as informações a respeito do contribuinte. E ficou constatado que o regime especial alegado estava suspenso desde 2020. Portanto, era obrigatório o recolhimento do ICMS.

O valor da mercadoria é de R$ 453.150,00, e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 50.752,00, relativo ao ICMS e à multa. “O que observamos nas fronteiras é que uma pequena parte dos contribuintes tenta, por meio de vários expedientes, evitar o recolhimento do imposto. Por isso a importância de manter a fiscalização de mercadorias em trânsito em regime de 24 horas”, afirmou o coordenador Gustavo Bozola.