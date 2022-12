Equipe da PM é recebida a tiros no Guamá e três suspeitos são feridos

Uma equipe da Polícia Militar foi recebida a tiros, na manhã desta segunda-feira (19), no bairro do Guamá, em Belém. Os policiais estavam em rondas, nas operações ostensivas de prevenção da criminalidade no período de final de ano. Pelo menos três suspeitos atiraram contra a viatura. A informação foi confirmada, por telefone, pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Os agentes de segurança revidaram e conseguiram deixar três suspeitos feridos. A ocorrência está em andamento e com reforço na área para identificar outros suspeitos. Ainda não há confirmação de policiais feridos e se os homens que atentaram contra a PM morreram.

