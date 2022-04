Entregadores realizam motociata na BR-316 para homenagear colega que morreu na Av. João Paulo II

Entregadores de aplicativo realizam, na tarde desta terça-feira (19), uma motociata pela BR-316 em homenagem ao jovem Matheus Costa Fernandes da Silva, de apenas 22 anos, que morreu na tarde desta segunda-feira (18) em um acidente na avenida João Paulo II, no bairro da Guanabara, no limite entre Belém e Ananindeua.

Matheus estava a caminho de um shopping, localizado na rodovia BR-316, para buscar o pedido de um cliente. O rapaz trafegava no sentido Belém/Ananindeua, quando possivelmente perdeu o controle do veículo. Ele só parou depois de atravessar o canteiro central da avenida João Paulo II e atingir um motociclista que vinha no sentido contrário.

O jovem, segundo as testemunhas, ainda estava com vida e conseguiu regredir ao canteiro central. Pedia socorro a todo instante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas somente pôde constatar a morte de Matheus, que não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto da queda.