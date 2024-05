Engenheiro civil morre ao colidir com árvore na Alça Viária na noite desta quarta (8)

O engenheiro civil Gabriel de Carvalho Neves, 24 anos, morreu ao colidir com uma árvore que havia caído no quilômetro 36 da Alça Viária, no município de Acará, nordeste paraense, no início da noite desta quarta-feira (8). No momento do ocorrido, o rapaz fazia uso do capacete. Natural de Anapu, no sudoeste do estado, Gabriel trabalhava em uma empresa em Barcarena e estava a caminho de Belém para uma aula de inglês quando a fatalidade ocorreu.

Colegas de trabalho relataram ainda que Gabriel costumava realizar o trajeto entre Barcarena e Belém com frequência, mas geralmente optava por fazer essa rota de balsa, através do porto do Arapari, em Barcarena. O motivo pelo qual decidiu utilizar a Alça Viária na noite desta quarta-feira não foi esclarecido. Na capital paraense, Gabriel mantinha um apartamento, o que fazia com que ele também viajasse bastante entre as cidades mencionadas.

O acidente ocorreu em um trecho marcado pela escuridão. Testemunhas que estavam cortando a árvore relataram que viram Gabriel se aproximando em sua motocicleta. A suspeita dessas pessoas é de que ele não percebeu os galhos estendidos na pista e acabou colidindo frontalmente com o vegetal.

O veículo de Gabriel também apresentava sinais de uma colisão traseira, levantando a suspeita de que ele possa ter sido atingido por um carro de passeio, que possivelmente não conseguiu frear a tempo de evitar a batida. A descoberta de um limpador de para-brisa próximo à motocicleta reforça essa hipótese.

O corpo de Gabriel, que ficou sobre a moto, foi removido pela Polícia Científica de Abaetetuba, enquanto seus pertences, como celular e notebook, foram entregues à Polícia Militar.