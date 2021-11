VÍDEO: Enfermeiro é agredido por homem durante vacinação em shopping de Belém

A fila de espera pela terceira dose da vacina contra a covid-19 para idosos terminou com um enfermeiro agredido com um soco no rosto desferido por um homem, na tarde desta terça-feira (9), no estacionamento de um shopping localizado no bairro da Batista Campos, em Belém.

O homem teria procurado o posto de vacinação, onde foi informado pelos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de que hoje não seria dia de imunização para o ano de nascimento dele.

“Nós falamos que era para ele aguardar o calendário, que ia chegar a repescagem. Ele se alterou e agrediu um enfermeiro voluntário que estava filmando o que ele estava fazendo”, detalhou a técnica de enfermagem Mayara Santos, que atua como voluntária na campanha de vacinação.

Ela conta que, imediatamente, a coordenação do shopping foi procurada para ajudar a conter a situação, mas nada foi feito. “O segurança disse que era para a gente esquecer isso, que poderia ferir a imagem do shopping”, continuou Mayara.

Como não tiveram apoio do estabelecimento, os voluntários acionaram a Polícia Militar, que não deslocou nenhuma guarnição para auxiliar no caso.

“Sem ajuda de ninguém, nós fomos para a delegacia. O delegado disse que não estava em flagrante, mesmo tendo imagens e tudo”, contou a técnica de enfermagem.

Segundo Mayara, o enfermeiro agredido está, fisicamente, bem, mas abalado psicologicamente. “Ele estava trabalhando. Nosso medo é que esse homem volte e faça o mesmo não só no nosso posto, mas em outros, porque ele viu que nada foi feito”, lamentou Mayara.

A reportagem de O Liberal entrou em contato e aguarda um posicionamento do shopping, assim como das polícias Civil e Militar e da Sesma.