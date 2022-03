Energia é restabelecida na Praça Santuário, após furto de fiação elétrica

O fornecimento de energia elétrica da Praça Santuário de Nossa Senhora de Nazaré foi restabelecido por volta das 22h da última terça-feira (29). O espaço que integra o conjunto arquitetônico em homenagem à Virgem de Nazaré estava às escuras, após um furto dos cabos ocorrido na madrugada de sexta-feira (21) para sábado (22). Essa foi a segunda vez, em menos de 15 dias que os materiais foram levados do local.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), responsável pela manutenção da Praça Santuário, não informou o valor gasto com o prejuízo gerado pelo furto. Por conta da forte chuva que caiu na última segunda-feira (28) a manutenção da energia no local chegou a ser interrompida. A conclusão do restabelecimento de distribuição de eletricidade só ocorreu na noite de ontem.

Por meio de nota, os diretores argumentaram que a prevenção ao entorno da praça é dever da Polícia Militar. A instituição de segurança foi demandada pela Redação Integrada, entretanto ainda não obtivemos retorno. Em relação à segurança na Praça Santuário, por nota, a GMB informou "...que atua no espaço com patrulhamento preventivo e ostensivo no local, com viaturas e motos. A GMB vai intensificar a segurança no local e reforça que a população pode acionar as equipes de segurança também pelo número 153 a qualquer hora do dia".