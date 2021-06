Encapuzados e com um facão, assaltantes fazem família refém e levam dinheiro e objetos

De acordo com a polícia, três homens encapuzados, um deles com um facão, fizeram uma família refém e assaltaram o imóvel por volta das 7h15, desta sexta-feira (18), na rua XV de Setembro esquina com a rua Jerusalém, no bairro Jardim Paraíso, em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará. A polícia prendeu um suspeito, mas ele não foi reconhecido pela vítima.

O trio entrou no imóvel quando o dono da residência saía para o trabalho. Em pouco tempo, os homens roubaram R $1.500,00, jóias e um notebook, entre outros objetos. Na residência, havia cinco adultos e uma criança.

O grupo familiar foi trancado dentro de um quarto e sofreu ameaças dos assaltantes, que agiam com nervosismo. Segundo as vítimas disseram à polícia, os ladrões contaram que eram do estado do Mato Grosso e vieram ao Pará, somente com o propósito de realizar esse assalto.

Os ladrões levaram um notebook, seis aparelhos de telefones celulares, R $1.500,00, e jóias como uma aliança, um anel e um cordão de ouro, e os documentos de Seginaldo Souza Matos.

Os homens ficaram com o controle do portão do imóvel em mãos e saíram da casa de modo tranquilo. De acordo com as vítimas, eles estavam de máscaras, usavam boné e têm altura média de 1.75 cm.

A polícia segue com investigações para chegar ao trio de ladrões, até então não há pistas do rumo tomado pelos três, e o homem preso não foi reconhecido pela vítima.