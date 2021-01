Empresário morre em acidente de trânsito no sudeste do Pará

Um acidente de trânsito entre as cidades de Curionópolis e Eldorado dos Carajás, no sudeste paraense, resultou na morte do empresário Fernando Souza Pereira, de 44 anos, na madrugada deste domingo (31). De acordo com informações da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) - Superintendência Regional do Sudeste do Pará, o acidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã, na rodovia PA-275.

Natural do município de Itabira, em Minas Gerais, a vítima era popularmente conhecida como Duda em Parauapebebas e retornava de uma viagem à capital paraense. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, que ainda apura as circunstâncias e detalhes do acidente, a vítima foi encontrada já sem vida na lateral da via.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, há indícios de que ele tenha perdido o controle do veículo Mercedes GLE, saído da pista e batido em um barranco. Apesar da colisão que resultou na morte do condutor, o carro não capotou e os air bags não foram acionados.