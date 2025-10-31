Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário morre ao colidir moto com caminhão na PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás

O acidente de trânsito foi registrado na tarde de quinta-feira (30)

O Liberal
fonte

Empresário morre ao colidir moto com caminhão na PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás. (Foto: Redes Sociais)

John Harisson de Souza Santos, de 31 anos, morreu após a motocicleta que ele conduzia colidir com um caminhão na Rodovia PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (30), na chamada ‘Curva da Água Boa’, próximo a um balneário. A vítima era um empresário conhecido na região por ser dono de um estabelecimento de venda de veículos.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, no local, a vítima trafegava na moto quando colidiu frontalmente com o veículo maior. Com o impacto da batida, John morreu no local. Pessoas que passavam pela área ainda acionaram uma equipe de resgate para tentar ajudar a vítima, mas o óbito foi confirmado após os procedimentos no local.

Segundo as informações iniciais, John esteve em Parauapebas para buscar uma moto para ser vendida na loja dele. Ao retornar para Canaã, aconteceu o trágico acidente. O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais e de trânsito. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos aos agentes sobre as circunstâncias do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte

colisão entre moto e caminhão
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação da PF contra garimpo ilegal é deflagrada em Itaituba e Novo Progresso

As investigações são desdobramentos da operação Kuri, realizada em abril deste ano sob coordenação da PF, que resultou na destruição de 17 balsas utilizadas na atividade garimpeira clandestina, além da apreensão de 2 mil litros de combustível

31.10.25 14h26

INVESTIGAÇÃO

Laudo sobre causa da morte de menino encontrado morto em mala deve ser entregue em dez dias

O caso da morte de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de seis anos, teve grande repercussão nas redes sociais

31.10.25 14h03

POLÍCIA

RJ: operação contra o Comando Vermelho resultou na morte de dupla que chefiava tráfico no Pará

No total, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados

31.10.25 13h46

INVESTIGAÇÃO

Diretor de escola é detido suspeito de abusar de aluna no sudeste do Pará

O investigado foi localizado pela Polícia Civil em uma residência na área rural do município

31.10.25 13h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

APURAÇÃO

Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam

A imagem foi divulgada nas redes sociais

29.10.25 16h59

BALEAMENTO

Vigilante é baleado no rosto por dois suspeitos no portão da UFPA, em Belém

Segundo as informações de testemunhas, a arma do guarda foi roubada pelos suspeitos

30.10.25 18h11

POLÍCIA

Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

30.10.25 9h28

POLÍCIA

RJ: operação contra o Comando Vermelho resultou na morte de dupla que chefiava tráfico no Pará

No total, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados

31.10.25 13h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda