Empresário morre ao colidir moto com caminhão na PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás

John Harisson de Souza Santos, de 31 anos, morreu após a motocicleta que ele conduzia colidir com um caminhão na Rodovia PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (30), na chamada ‘Curva da Água Boa’, próximo a um balneário. A vítima era um empresário conhecido na região por ser dono de um estabelecimento de venda de veículos.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, no local, a vítima trafegava na moto quando colidiu frontalmente com o veículo maior. Com o impacto da batida, John morreu no local. Pessoas que passavam pela área ainda acionaram uma equipe de resgate para tentar ajudar a vítima, mas o óbito foi confirmado após os procedimentos no local.

Segundo as informações iniciais, John esteve em Parauapebas para buscar uma moto para ser vendida na loja dele. Ao retornar para Canaã, aconteceu o trágico acidente. O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais e de trânsito. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos aos agentes sobre as circunstâncias do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.