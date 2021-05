Empresário é morto em frente a estabelecimento comercial em Paragominas

Aristeu Angelim Verçosa Filho, de 40 anos, não resistiu após ser alvejado com disparos de arma de fogo, em frente ao próprio estabelecimento comercial no início da noite desta terça-feira (25), em Paragominas, no sudeste paraense.O crime ocorreu por volta das 18h40, na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Jaderlândia. As informações são da 7ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) - Superintendência Regional/CAPIM da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada na calçada, quando foi atingida por diversos disparos de armas de fogo. O crime teria sido cometido por um homem que estava dentro de um carro de cor branca. O criminoso fugiu em seguida, pela rua Barão Rio Branco.

O comerciante chegou a ser socorrido e encaminhado pela própria esposa, no carro da família, até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Aos policiais, a viúva contou que Aristeu não havia tido desentendimentos com qualquer pessoa nos dias anteriores ao crime e nem possuía desafetos. As imagens das câmeras de segurança do local devem auxiliar a Polícia Civil no decorrer das investigações sobre o caso. Um exame de necropsia será realizado no cadáver, que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Diligências estão sendo feitas com o intuito de apurar o autor do crime.