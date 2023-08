Empresário baleado há uma semana em via pública morre em Marabá

Internado havia uma semana, o empresário Joelson Quirino da Silva, de 31 anos, morreu no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Estado, em Marabá, na tarde desta terça-feira (15). Ele tinha sido baleado quando estava na cidade vizinha de Eldorado do Carajás, no dia 8 deste mês.

Ainda segundo o Correio de Carajás, Joelson foi alvejado, à tarde, quando transitava pela rua Sergipe, no bairro da Caixa D’água, no perímetro urbano de Eldorado. Uma dupla em uma motocicleta de modelo Honda Bros se aproximou do empresário e o que estava na garupa do veículo disparou um único tiro. Ele foi baleado na cabeça. Em seguida, os criminosos fugiram.

A julgar pelas circunstâncias do crime, os homens foram com a intenção de matar Joelson e não de roubá-lo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao hospital da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para Marabá. Até o momento não há informações sobre a dupla que participou do homicídio.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Marabá apura o caso. E que investigadores trabalham para identificar e prender os suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A pessoa não precisa se identificar.