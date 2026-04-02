Empresa de segurança privada clandestina é autuada pela Polícia Federal em Belém
Serviço de segurança patrimonial era prestado sem autorização da PF
Uma empresa de segurança privada que operava de forma clandestina foi autuada pela Polícia Federal na Região Metropolitana de Belém, na quarta-feira (1º). Segundo as autoridades, a fiscalização identificou atuação irregular na sede da empresa em diversos postos de serviço, o que configura exercício ilegal da atividade de segurança privada, por estar em desacordo com a legislação vigente.
Com isso, a empresa, que prestava serviço a uma prefeitura e a uma fábrica, teve suas atividades encerradas e sofreu apreensão de materiais utilizados na atividade irregular. Foram interceptados rádios comunicadores, bastões de defesa pessoal e coletes balísticos.
A fábrica e a prefeitura, contratantes dos serviços, também foram formalmente notificadas para que se evite a contratação de empresas que não tenham autorização da Polícia Federal para atuação na segurança privada.
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