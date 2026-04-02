Empresa de segurança privada clandestina é autuada pela Polícia Federal em Belém

Uma empresa de segurança privada que operava de forma clandestina foi autuada pela Polícia Federal na Região Metropolitana de Belém, na quarta-feira (1º). Segundo as autoridades, a fiscalização identificou atuação irregular na sede da empresa em diversos postos de serviço, o que configura exercício ilegal da atividade de segurança privada, por estar em desacordo com a legislação vigente.

Com isso, a empresa, que prestava serviço a uma prefeitura e a uma fábrica, teve suas atividades encerradas e sofreu apreensão de materiais utilizados na atividade irregular. Foram interceptados rádios comunicadores, bastões de defesa pessoal e coletes balísticos.

A fábrica e a prefeitura, contratantes dos serviços, também foram formalmente notificadas para que se evite a contratação de empresas que não tenham autorização da Polícia Federal para atuação na segurança privada.