Embriaguez ao volante: PRF registra aumento de 17% nas autuações por alcoolemia, no Pará

A Polícia Rodoviária Federal autuou 47 pessoas por alcoolemia nos primeiros 20 dias de 2023, no Pará. Esse valor caracteriza um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nas primeiras três semanas do ano, sete pessoas foram presas por embriaguez ao volante, segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A PRF informou que, este ano, vem aumentando seus comandos de fiscalização, especialmente voltados à alcoolemia, nas rodovias e nas estradas federais do Pará. Ao total, 17.239 pessoas e 14.685 veículos foram fiscalizados. Foram realizados 54 comandos de fiscalização voltados à alcoolemia no período de 1º a 20 de janeiro de 2023.

VEJA TAMBÉM:

Este ano, houve um aumento de mais de 46% nos testes de etilômetro (bafômetro)

Houve um aumento de mais de 46% nos testes de etilômetro (bafômetro) realizados, em comparação ao ano passado. Em 2022, foram feitos 2.777 testes, enquanto que este ano já foram realizados 4.064.

Com isso, ainda segundo a PRF, o objetivo é mitigar o número de acidentes de trânsito e conscientizar o condutor quanto ao perigo da combinação álcool e direção. As equipes trabalham por meio de rigorosa fiscalização e através de campanhas educativas, visando a transformação do comportamento dos motoristas nas vias públicas.

Além de embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos são as principais infrações que a PRF objetiva coibir em 2023. As informações foram divulgadas, pela Polícia Rodoviária Federal do Pará, nesta terça-feira (24).