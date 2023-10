Embarcação que seguia para Anajás, na ilha do Marajó, pega fogo no rio Amazonas

Uma embarcação de madeira de médio porte que seguia para Anajás, na ilha do Marajó, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (25), no rio Amazonas, entre o banco do Chagas e a Fazendinha, distrito de Macapá, município do Amapá. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos do Amapá. Cerca de 17 pessoas estavam a bordo no momento do ocorrido, segundo a Marinha.

"Imediatamente foi mobilizada uma equipe da Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) para o local do acidente. Segundo informações coletadas, a embarcação estava com aproximadamente dezessete pessoas a bordo, com destino ao município de Anajás-PA, quando nas proximidades do banco do Chagas iniciou o incêndio seguido de uma explosão. Os tripulantes e passageiros da embarcação foram levadas ao HE de Macapá e Santana para os devidos cuidados", informa a Marinha, em nota.

Ainda segundo a Marinha, a Capitania dos Portos do Amapá irá instaurar um inquérito administrativo para apurar as reais causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Conforme informou o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), do Amapá, o incêndio teria iniciado com a explosão de um botijão de gás. Até o momento, as informações iniciais que se tem é de que não houve vítimas fatais. A maioria dos tripulantes sofreu apenas queimaduras leves.

Entre as vítimas, uma criança teve ferimentos de maior gravidade. De acordo com as informações preliminares, ela teria sido encaminhada para o setor de queimados do Hospital de Emergências de Macapá. Já os demais tripulantes e passageiros da embarcação também teriam sido levados aos hospitais públicos de Macapá e Santana. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível observar o desespero das pessoas que estavam na embarcação.