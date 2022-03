Embarcação com excesso de peso afunda em Icoaraci

​No início da manhã desta sexta-feira, 4, uma embarcação​ ​virou ​no rio próximo ao trapiche do distrito de Icoaraci​, distrito de Belém​. Segundo trabalhadores que estavam no trapiche e testemunharam o acidente, a embarcação estava carregada com sacas de muitas sacas de cimento, além de canos, colchões e outros itens. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A suspeita é que a carga tenha ficado mais pesada do que a embarcação conseguia carregar, mas as causas ainda devem ser apuradas.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência. Já a Capitania dos Portos disse que “tomou conhecimento do naufrágio de uma embarcação com cinco pessoas a bordo, próximo à orla de Icoaraci, distrito de Belém (PA), na manhã de hoje (4)”.

O comunicado da Capitania informa também que “todos os passageiros foram resgatados por embarcações que se encontravam nas proximidades”. Equipes de inspetores navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental estiveram no local. Será instaurado inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.