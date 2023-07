Em Vigia, Polícia Civil investiga desaparecimento de 3 pescadores 

As informações são fragmentadas, mas apontam que três pescadores saíram de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, na terça- feira (4), e desapareceram no litoral de Vigia, região chamada do Salgado paraense. O barco foi encontrado em Salinas, na quinta-feira (6).

Na tarde deste sábado (8), a Polícia Civil informou ao Grupo Liberal que o desaparecimento é investigado pela Delegacia de Vigia. A PC também disse que equipes da Polícia Científica realizam perícias na embarcação na tentiva de encontrar indícios do que possa ter acontecido com os tripulantes.

A PC comunicou que procura saber o que pode ter ocorrido e pede que qualquer informação sobre o fato seja comunicada pelo número 181.