Em Santarém, PRF prende mulher suspeita de tráfico internacional de drogas

Durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santarém, oeste do Pará, uma mulher foi presa por tráfico internacional de drogas. O fato ocorreu nesta terça-feira (12) quando a mulher foi abordada pelos policiais dentro de um ônibus que faz linha de Santarém para Porto Alegre-RS, no trecho do Km 995 da BR 163.

Após consultar o sistema, a PRF identificou que a passageira possuía um mandado em aberto pelo crime de tráfico internacional de drogas, previsto no art. 40, I, e art. 30 da lei 11.343/06, na cidade de São Paulo.

Diante da constatação, a PRF deu voz de prisão a referida mulher, sendo informada dos direitos que lhe cabem e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil da cidade de Santarém.

Durante a prisão não foi necessário o uso de algemas, pois a criminosa não apresentou reação na abordagem.