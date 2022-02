Santarém: Dupla suspeita de tentar assaltar sargento da PM é presa; vídeo

A tentativa de assalto a um sargento da Polícia Miliitar aconteceu por volta das 5h53 da manhã de hoje no bairro Santíssimo em Santarém, oeste do Pará. A dupla suspeita da tentativa foi localizada por volta das 10 horas, poucas horas após a ação criminosa. Um dos suspeitos está com um ferimento de bala no pé.

As buscas pelos criminosos tiveram início logo após a tentativa de assalto.Um dos suspeitos estava com a moto em um bairro vizinho, na avenida Bartolomeu de Gusmão. Já o outro, que estava um ferimento de bala no pé, foi preso no bairro Livramento, próximo ao 35º BPM em um açougue.

Junto com um dos suspeitos foram apreendidos uma mochila de um outro assalto realizado pela dupla próximo ao Mercadão 2000. O objeto foi reconhecido pela vítima na delegacia. A moto utilizada pela dupla também foi apreendida pela polícia e apresentada na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Segundo informações da polícia, um dos homens preso, identificado como Claúdio Robert, confessou o crime, ele estava sangrando com um ferimento a bala.

Sobre a tentativa de assalto

De acordo com informações da polícia, a abordagem do sargento aconteceu quando ele retornava para casa, após acompanhar a filha até o trabalho. Nesse momento, ele foi abordado por uma dupla que chegou em uma motocicleta.

A princípio o sargento foi parado com a desculpa de pedir informação sobre um endereço de uma pessoa. O sargento disse que não sabia, mas já era tarde, pois os dois homens anunciaram que se tratava de um assalto.

Ao perceber a situação o militar sacou a arma e deu voz de prisão, mas a dupla reagiu e o sargento disparou contra os criminosos. Na ação nada foi levado, mas um dos assaltantes foi baleado e acabou fugindo. O militar saiu ileso.