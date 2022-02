Em Santarém, acusado de matar mototáxi com facada nas costas é condenado a 21 anos de reclusão

Marcelo de Oliveira Melo, de 19 anos, acusado de matar o motaxista Ianderson Pontes dos Santos, 23 anos, no dia 3 de setembro de 2021, no município de Santarém, oeste do Pará, com a motivação de roubar a moto, foi condenado a pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi proferida na terça-feira pelo juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal da Comarca da cidade.

O mototaxista, não credenciado, Iandson foi assassinado com uma facada nas costas, em uma área localizada no bairro da Matinha, próximo do zoológico de uma faculdade particular da cidade. Logo após o crime, Marcelo, levou a motocicleta da vítima, fato esse que norteou a Polícia Civil a investigar o caso como latrocínio.

Na ocasião da morte do mototáxista, bastante emocionada, a prima de Iandson, Keliane Santos da Silva, estava no local e falou com a reportagem do O Liberal. Ela disse que por volta das 10h50 a vítima ainda chegou a ligar para a mãe “dizendo que tinha sido furado e que era para ela vim atrás dele”, relatou ela.

Como a ajuda demorou para chegar, o rapaz não resistiu ao ferimento e morreu. “A mãe dele veio e escutou um último grito, muito forte. Ele já estava morrendo”, contou Keliane.

Suspeito do crime foi preso com a moto da vítima

Marcelo foi localizado no dia 4 de setembro de 2021, um dia após o crime, com a moto da vítima que teria sido roubada no momento do crime. Para a polícia ele confessou o crime e tentou se justificar dizendo que a motivação foi ‘apenas’ efetuar o roubo.

Segundo apurou a equipe do O Liberal, depois de denúncias, a polícia militar seguiu até a comunidade, onde encontrou o suspeito que é natural de Monte Alegre, município também do oeste do estado, escondido em uma residência juntamente com a moto. O suspeito estava na Vila Goiana, comunidade próxima a cidade de Mojuí dos Campos, região metropolitana de Santarém. Marcelo foi conduzido até a 16ª seccional de polícia civil junto com a moto da vítima.