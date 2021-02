Em Santa Bárbara do Pará, mulher é presa em flagrante com quase 150 pedras de oxi

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no município de Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana de Belém, na última quarta-feira (17). Com ela, policiais militares encontraram 145 pedras de oxi prontas para comercialização.

Os policiais realizavam rondas pelo município, quando foram informados por populares que uma residência no bairro Paraíso do Bambu funcionava como ponto de tráfico de drogas. Eles foram até o local e encontraram uma mulher que estava em frente ao imóvel com vários sacos plásticos, embalando os entorpecentes.

Com ela, foram apreendidos 145 pedras de oxi. A mulher foi encaminhada, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município, para a realização dos procedimentos de competência da PCPA.

Denúncias de tráfico de drogas e outros crimes podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

