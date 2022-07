Em Rio Maria, pai dá ré com caminhão-tanque e mata o filho de 12 anos

Um menino de 12 anos foi atropelado e morto pelo próprio pai em Rio Maria, município do sudeste do Pará, na última terça-feira (19). A tragédia teria ocorrido quando o pai, que é motorista de uma empresa, na região, estava manobrando um caminhão-tanque e não viu o garoto, ao dar ré. O menino teve morte instantânea embaixo do veículo de grande porte. Com informações do Blog Native News Carajás.

O pai entrou em desespero. A morte da criança comoveu moradores de Rio Maria, sobretudo, a comunidade onde tudo aconteceu, que é chamada de Vila Betel. A Polícia Civil foi acionada e solicitou a realização de perícia e a remoção do corpo.

A PC deve abrir inquérito para apurar as circunstâncias da morte.