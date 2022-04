Em Parauapebas, influencer digital diz ter sido expulsa de festa por estar 'pelada'; vídeo

​A influenciadora digital Michelle Cavalcante usou as redes sociais, na noite deste domingo (3), para denunciar ter sido expulsa de um bar, em Parauapebas, no sudeste paraense, supostamente por causa da roupa que ela vestia, durante uma festa que participava com amigos.

A jovem filmou trechos da confusão e publicou em seu perfil no Instagram. Nas imagens, um segurança do estabelecimento aparece partindo para cima da moça. “Vai fazer o quê? Vai me bater?”, questiona a moça.

Em seguida, a influenciadora explicou o que teria ocorrido. “Estou sem entender nada até agora. Estava com calor, tirei a camisa, fiquei com top, e o cara (segurança) chegou para mim, me puxou pelo braço e falou que eu estava pelada e que mandaram ele me pegar e mandar embora”, denunciou a jovem em seu perfil no Instagram.

“Eu estava dançando. O cara chegou para a minha amiga e falou: ‘Manda ela se vestir que ela está pelada’. A minha amiga foi filmar, e o cara meteu a mão no celular dela”, desabafou Michelle. Na sequência, a jovem publicou o momento em que o segurança derruba o celular da amiga a que ela se refere, e a gravação é interrompida.

A reportagem de OLiberal.com entrou em contato com a Polícia Civil para apurar se existe boletim de ocorrência sobre o caso. A instituição disse que, até o momento, não há registro na Seccional de Parauapebas. A administração do bar Deu Praia, onde a confusão teria acontecido, também foi procurada para se posicionar, mas ainda não deu retorno.