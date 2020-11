Em Medicilândia, homem é preso em flagrante enquanto conduzia caminhonete roubada

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde da última segunda-feira (09), no município de Medicilândia, sudoeste paraense, após ser flagrado conduzindo uma caminhonete roubada. Segundo a PRF, ele ainda apresentou um segundo veículo que também possuía registro de furto.

O flagrante ocorreu por volta das 13h50, durante rondas realizadas pela equipe da PRF próximo ao Km 740 da rodovia BR-230. Ao realizar a abordagem de uma caminhonete modelo L200 Triton, cor branca, a equipe identificou sinais de adulteração: o chassi original havia sido raspado, com a marcação de outro por cima.

Diante do fato, os agentes federais analisaram elementos de identificação rastreáveis do veículo, e conseguiram identificar o original, emplacado em Conceição do Araguaia, com registro de furto no mesmo município.

Ainda de acordo com a PRF, ao ser questionado se possuía outros veículos, o homem apresentou um caminhão modelo F400. Durante fiscalização, a equipe identificou que o caminhão também é clonado, pois durante análise, conseguiu-se chegar ao veículo original, com registro de furto no município de Marabá.

O proprietário dos veículos foi detido pelo crime de receptação dolosa e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia, onde permanece à disposição da justiça.