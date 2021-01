Dono de lanchonete é usado como escudo e morre a tiros

O crime chocou quem circulava pela área comercial da cidade, às proximidades da lanchonete de Tagan. Os relatos apontam que dois homens chegaram numa motocicleta, invadiram a lanchonete, dispostos a matar um cliente que lanchando, na ocasião.

O cliente não teria titubeado em usar o proprietário do estabelecimento como proteção. Os dois homens, porém, não se sensibilizaram com a situação de Tagan e disparam algumas vezes, matando Tagan, instantaneamente.

As testemunhas afirmaram que o verdadeiro alvo, o cliente, também ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Mãe Rio. O corpo do proprietário da lanchonete ficou à espera das equipes de perícia criminal e remoção do Instituto Médico Legal.