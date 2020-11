Em Itaituba, idosa de 76 anos é esfaqueada pelo suposto namorado da neta 

Acionada, uma guarnição da Policia Militar esteve no local e ouviu moradores nas proximidades da 45ª rua do bairro Vitória Régia, no município de Itaituba, região sudoeste do Pará. O esfaqueamento da idosa ocorreu por volta das 16h, desta terça feira (03). Segundo relatos preliminares, o autor do ataque fugiu logo após cometer o crime e é procurado pelos órgãos de segurança pública. Ele seria namorado da neta da vítima.

As informações são incompletas mas apontam que a idosa lutou por sua sobrevivência mesmo em desvantagem de força física com o agressor. Ela se defendeu como pôde e se protegeu dos golpes de faca, o que quase fez perder alguns dos dedos das duas mãos.

Agentes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos na senhora. Em seguida, ela foi levada para o Hospital Municipal de Itaituba, e segundo informações da unidade, o estado de saúde dela é estável.

A polícia segue investigando o caso para chegar ao agressor, cuja identidade ainda não foi divulgada. A senhora sofreu agressões em regiões vitais, como na cabeça, também, em uma das orelhas e cortes profundos nos dedos das duas mãos.