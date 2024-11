Em Itaituba, homem em condicional por latrocínio mata companheira a facadas

A Polícia Militar prendeu em flagrante Francilber Dias, de 37 anos, logo após ele assinar com várias facadas a companheira dele, Jéssica Luana, de 31 anos. O crime ocorreu no início da tarde desta terça-feira (12/11), dentro de um apartamento, nos altos de um prédio, na movimentada avenida Dr. Hugo de Mendonça, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com o 1º Tenente PM Rabelo, Francilber confessou, de imediato, que matou por ciúme. Ele também disse aos agentes que o prenderam que já esteve preso pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, e estava em liberdade condicional.

"Francilber desferiu facadas contra a companheira dele por motivação de ciúmes. Ele alega que pegou algumas mensagens trocadas por ela com outros homens, então, por esse motivo ele tirou a vida. Um motivo bem fútil, bem torpe", destacou o 1º Tenente PM Rabelo.

Prisão em flagrante

O tenente informou, ainda, que no momento do crime, populares gritaram e chamaram uma guarnição da PM que estava próxima. "A guarnição conseguiu efetuar a prisão em flagrante do Franscilber. Agora ele está sendo apresentado ao delegado, vai ser feito todo o procedimento de prisão em flagrante e ele vai ficar à disposição da Justiça".

"Inclusive, o acusado relatou para nós que já foi preso por latrocínio. Ele disse que já cumpriu pena e estava assinado nesse período, mas por esse motivo pífio aí ele cometeu essa atrocidade contra a vítima", afirmou o tenente Rabelo.

A pessoa em liberdade condicional precisa comparecer ao fórum ou assinar a carteirinha, o que é uma gíria para a obrigação de comparecer ao juízo de forma regular. O não cumprimento dessa obrigação pode levar à suspensão do benefício e ao retorno do regime inicialmente estabelecido na sentença.