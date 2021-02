Em Itaituba, dupla é flagrada com drogas, dinheiro e joias

A Polícia Militar informou que as prisões ocorreram em abordagem policial, a dois rapazes em atitude suspeitas na noite de sexta-feira (05), em Itaituba, cidade do sudoeste estadual. Com eles, a polícia apreendeu quase meio quilo de maconha, dois aparelhos celulares, um cordão de prata, motocicleta, uma balança de precisão e R$ 3,2 mil, em dinheiro.

A prisão ocorreu na 1ª Rua, no Bairro Vale do Piracanã, próximo a um bar. De acordo com os militares, primeiro a guarnição policial suspeitou de um jovem em uma Honda Biz, de cor Branca. E na abordagem, constatou que Flávio Souza dos Anjos estava nervoso e até teria tentado fugir com a aproximação dos policiais, mas logo foi alcançado, porque caiu da moto.

Flávio dos Anjos tinha em mãos R$ 3,2 mil reais, em espécie, e acabou confessando que o dinheiro ele havia arrecado em nome de Ceclair Cruz de Oliveira, vendedor de drogas. Flávio levou à polícia à casa de Ceclair, onde foram achados os materiais já descritos.

A prisão de Ceclair foi feita na 7ª Travessa do bairro Vitória Régia. Segundo a polícia ele guardava a maconha em uma geladeira. O material aprendido e os dois suspeitos foram apresentados na 19ª Secional de Policia Civil para os procedimentos cabíveis.