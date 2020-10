Em dois meses, Polícia Civil recupera 12 motocicletas roubadas em Nova Esperança do Piriá

Uma equipe da Polícia Civil recuperou uma moto roubada em Nova Esperança do Piriá, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a moto foi roubada no ano de 2019, no município de Garrafão do Norte, que fica na mesma região.

Com a ação, ocorrida na última quinta-feira (15), a polícia já soma 12 motocicletas recuperadas no município ao longo dos últimos dois meses.

Uma equipe da Policia Civil do município realiza ações visando combater o roubo de veículos e identificar os que já têm registro de furto e roubo, para chegar aos autores do crime e, assim, devolvê-los às vítimas.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante as diligências dos policiais a motocicleta apreendida em Nova Esperança do Piriá foi encaminhada para a perícia junto à equipe do Instituto Médico Legal e, depois, devolvida ao proprietário.