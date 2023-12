Em Castanhal, PC prende mulher com drogas durante a ‘Tolerância Zero’

Agentes da Polícia Civil (PC) prenderam uma mulher com 13 porções de cocaína em um bar durante a operação 'Tolerância Zero', contra poluição sonora em estabelecimentos de Castanhal, nordeste do Pará. A ocorrência foi flagrada no bairro Jaderlândia, periferia do município, na virada de domingo,10, para esta segunda-feira,11. Segundo a PC, a suspeita, de 28 anos, levava as drogas com um tubo de linha e sacos plásticos recortados.

Durante a operação, realizada pela PC em parceria com a Polícia Militar (PM) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal, foram realizadas abordagens a pessoas e a veículos, verificados os alvarás e as licenças de bares e estabelecimentos congêneres, averiguadas as denúncias de poluição sonora recebidas pela polícia.

“E foi em um desses estabelecimentos que efetuamos a prisão em flagrante, por tráfico de drogas, de Reynara T.A.d.S. em posse de treze porções de cocaína, um tubo de linha e sacos plásticos recortados”, contou o delegado de Polícia Civil, Felipe Silva.

A operação 'Tolerância Zero' faz parte do planejamento da Superintendência da 3ª RISP- Terceira Região de Segurança Pública do Pará. É realizada de quinta a domingo e tem início às 22h e termino às 4h da manhã. “Tem por objetivo a redução dos crimes violentos e garantir a ordem pública no município”, observou o delegado.

A mulher presa em flagrante foi apresentada na 12ª Seccional de Castanhal e em seguida encaminhada para o Centro Recuperação Feminina –CRF, em Ananindeua.